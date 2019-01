Colombie: inauguration du premier téléphérique urbain de Bogota

Le premier téléphérique urbain de Bogota, destiné à désenclaver un quartier pauvre du sud de la capitale colombienne, a été inauguré.

"Aujourd'hui, nous avons mis en service le TransMiCable", a tweeté le maire de la ville Enrique Peñalosa.

Le téléphérique, qui a coûté 240 milliards de pesos colombiens (63 millions d'euros), peut transporter 3.600 passagers à l'heure dans chaque sens. Depuis le quartier défavorisé de Ciudad Bolivar, gangréné par la violence, il permet de rejoindre le réseau de transport urbain de la capitale, a précisé la mairie dans un communiqué.

Le téléphérique, dont le chantier a commencé en juin 2016, parcourt 3,5 km. Le fonctionnement et la maintenance seront pris en charge par un consortium dans lequel participe une filiale chilienne du groupe français Transdev.

Jusque-là, les habitants de Ciudad Bolivar étaient contraints de marcher plusieurs kilomètres ou de faire de longs trajets en bus pour rejoindre la capitale.

Dans les villes de Cali (sud-ouest), Manizales (ouest) et Medellin (nord-ouest), des téléphériques urbains ont permis une meilleure intégration sociale des quartiers les plus défavorisés et une réduction significative de la violence.

En Amérique latine, Caracas, La Paz, Mexico ont également des téléphériques urbains.