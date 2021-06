Citytrip à Paris : quels sont les restaurants les plus instagrammables de la capitale française ?

Les frontières rouvrent et nos escapades à Paris vont se faire plus nombreuses (pas difficile) mais après autant de temps loin de la capitale française, comment savoir quelles sont les adresses branchées? Nous avons sélectionné les endroits les plus pointus, dont la déco, l'assiette ou la façade apporteront une touche poudrée à votre feed instagram (et à votre estomac également).

La Maison Rose

Classique du pèlerinage photographique, La Maison Rose accueille les gourmands et les smartphones de sa jolie façade située dans le quartier de Montmartre. La Maison Rose, rue de l'Abreuvoir 2, XVIIIe

Hôtel Grand Amour

Un lieu accueillant planté au sein de la rue de la Fidélité - ça ne s'invente pas ! -, une petite cour confidentielle au carrelage et aux murs roses. Un joli spot de fraîcheur en plein cœur du quartier animé de la rue du Faubourg Saint-Denis. Hôtel Grand Amour, rue de la Fidélité 18, Xe

Dalmata

Niché à quelques mètres de l'imposant Musée des Arts et Métiers, ce surprenant petit restau détonne tant par son étroitesse que par son décor. Néons rutilants et bar vitaminé, on vient dans cet endroit pour déguster des pizzas au feu de bois, rondes sur les bords, fondantes à cœur. Dalmata, rue Tiquetonne 8, IIe

Giorgio

Deuxième adresse du groupe Dalmata : Giorgio. Et attention, ça ne rigole pas : des paillettes, du velours tout doux, des néons, le tout avec une playlist et une boule à facette disco, per favore ! Au menu, des pizzas, des pizzas et encore des pizzas. Giorgio, 21-23 rue de Charonne 21-23, XIe

Blanche

Au 21 rue Blanche, dans le très branché 9e arrondissement parisien se cache la salle de sport Blanche. Et à l'étage, le restaurant, décoré avec goût. Au bar, des palmiers métalliques apportent une touche "Miami" à cet écrin de la Belle Époque. On y sirote des cocktails et des jus et on y grignote des nems de gambas ou de la burrata di buffala. Blanche, rue Blanche 21, IXe

Little Baobei