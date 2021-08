City-Trip à Paris : baladez-vous hors des sentiers touristiques avec une carte réalisée par des Parisiens

"Si tu cherches le guide historique de la Tour Eiffel, tu ne le trouveras pas là", est-il écrit sur la première page de la carte touristique dédiée à Paris. Quelques références pour se comporter tel un local, comprendre la bise à la française, l'apéro et le rituel du café puis une multitude de restaurants et itinéraires parisiens se dévoilent sur le papier.

Les membres de l'association Les Panamiens distribuent en ce moment les cartes, prêtes depuis septembre 2020, dans toute la capitale. En tout, 18.500 guides à écouler dans les auberges de jeunesse, dans les logements d'un site de réservation touristique (Edgar Suites, partenaire de l'association) et les écoles du supérieur accueillant des étudiants étrangers en Erasmus.

"On a voulu montrer des lieux fréquentés et connus par les Parisiens, que les touristes ne connaissent pas", explique Maud Alavès, co-fondatrice de l'association.

"On privilégie une mouvance plus écologique. On recommande davantage les tiers lieux par exemple".

Maud Alavès découvre cette initiative lors d'un voyage à Oslo en 2017 ainsi que USE-IT, un réseau de cartes destinées aux jeunes voyageurs. Elle entreprend alors de créer la version parisienne, inexistante.