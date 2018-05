Cimetières : 6 sites à visiter dans le monde

Les cimetières, nouvelles destinations à visiter ? En voici 6 dans le monde, parmi les plus incontournables.

France

Le cimetière du Père-Lachaise, Paris

Il y a bien sûr le cimetière américain de Colleville-sur-Mer, dans le Calvados, ou celui de Bonifacio, en Corse, mais en France, le Père-Lachaise reste le plus célèbre. Le cimetière parisien, situé dans le 20e arrondissement, s'étend sur 44 hectares et regroupe 70.000 concessions, dont celles de Balzac, Apollinaire, Chopin, Jim Morrisson, Alfred de Musset, Edith Piaf ou encore Oscar Wilde.

République tchèque

Le vieux cimetière juif de Prague

Adossé à l'émouvant musée juif de Prague, le cimetière complète la présentation de l'ancienne communauté qui habitait les lieux, dont les reliques et l'Histoire sont rassemblées dans les bâtiments adjacents. Les lieux surprennent par leur fouillis, certaines sépultures tenant à peine debout tandis que la végétation prend le pas sur d'autres. Plus de 12.000 concessions sont présentes, mais davantage de défunts y ont été inhumés. Plusieurs couches de terre ont été ajoutées pour enterrer un plus grand nombre de personnes, atteignant ainsi jusqu'à douze niveaux.

Etats-Unis

Green-Wood Cemetery, New York

Perché sur une colline de Brooklyn, le Green-Wood Cemetery offre un point de vue insolite sur la skyline new-yorkaise. Tout en haut des sépultures, on peut même apercevoir la Statue de la Liberté. Les Français auront peut-être l'impression de déambuler dans les allées du cimetière du Père-Lachaise, pour la bonne raison que les concepteurs de Green-Wood s'en sont inspirés. Une différence toutefois: le cimetière prend davantage l'apparence d'un parc verdoyant.

Roumanie

Le cimetière joyeux de Sapanta

Tout proche de la Transylvanie voisine habitée par la légende des vampires, Sapanta offre une vision à l'exact opposé avec son cimetière dit "joyeux". Les sépultures sont peintes dans des couleurs vives. La vie des défunts est mise en scène de manière humoristique. Les défunts eux-mêmes ont écrit avant leur disparition des épitaphes pour rendre leur tombe encore plus originale: elles forcent à esquisser un sourire à leur lecture.

Philippines

Le cimetière de Sagada, sur l'île de Luçon

Dans l'archipel du Pacifique, des minorités ethniques ont accroché à flanc de collines les cercueils de leurs ancêtres. Dans le village de Sagada, qui se visite, les tombes sont littéralement suspendues. Cette tradition éviterait que les défunts ne soient dévorés par les animaux sauvages. On retrouve ce genre de spectacle étrange dans le sud de la Chine et en Indonésie.

Japon

Le cimetière de Yanaka, Tokyo

A deux pas du parc Ueno, plus de 7.000 sépultures de Yanaka reposent à l'ombre des cerisiers et reçoivent la visite de nombreux chats du quartier, qui y cherchent le repos. Le plus célèbre des cimetières de Tokyo, et du Japon, est également connu en raison de quelques-uns de ses occupants, dont le dernier shogun (combattant, NDLR) de la période Edo et l'écrivaine Ichiyo Higuchi, qui apparaît sur le billet de 5.000 yens.