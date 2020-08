Ces 6 logements Airbnbs les plus chers de France

Si pour les familles, les vacances touchent à leurs fins, une partie de la population va seulement commencer à faire ses valises. Et si vous partiez dans un des plus chers Airbnb de France ? Que ce soit pour bénéficier de prix moins chers ou pour éviter les foules (moins grandes cet été de Coronavirus) aux attractions ou sur les plages, de nombreuses personnes partent en vacances seulement après le 31 août. Après vous avoir proposé des Airbnbs aux vues époustouflantes un peu partout dans le monde, nous vous proposons de rêver à la vue de ces logements les plus chers chez nos voisins français. Un pays qui attire les Belges en quête de proche dépaysement depuis toujours et qui n’a pas fait exception cet été. On vous laisse rêver !

Vue sur la Tour Eiffel à Paris On s’en doutait, un des plus chers appartements en location sur le site est situé à Paris, avec une vue incroyable sur la Tour Eiffel et une cage d’escalier digne des plus beaux films de stars. Voir sur AirbnbThe Secret - Eiffel Tower

Les pieds dans l’eau au bassin d’Arcachon Le coin est connu pour receler des pépites de logements de vacances. De nombreuses stars françaises y ont d’ailleurs un cabanon (ou une villa 12 chambres, ça dépend) et il n’est pas rare de les croiser une baguette sous le bras en arrière-saison. Une villa 6 chambres dans les bois et à deux pas de la plage si vous en avez marre de la sublime piscine. Voir sur AirbnbVilla à l'extrême pointe du Cap Ferret

Un chalet en Auvergne Que ce soit en été pour admirer les vignobles ou en hiver pour profiter de la neige, un chalet c’est dépaysant ! Celui-ci peut accueillir 20 personnes (et donc diminuer le prix à la nuit) dans des chambres plus boisées les unes que les autres. On se croirait presque au Canada ! Voir sur AirbnbFerme ChampAlp Chalet Vignoble 20 couchages

Architecture moderne à la Côte d’Azur La Côte d’Azur devait figurer dans ce top puisqu’elle détient le record de villas et autres logements les plus chers de France (200 millions pour une villa près de Nice, par exemple). Cette maison à Saint-Raphaël n’est pas dans le style habituel de la Côte d’Azur puisqu’elle revêt une architecture moderne en forme de S et une piscine en avant sur la mer. Voir sur AirbnbVilla ZEN Agay

Un château dans le Pas de Calais Le nord de la France n’a rien à envier au sud (à part le soleil et la température de l’eau) puisqu’on peut y loger dans un château, rien de moins. Sept chambres, un parc arboré digne de Marie-Antoinette (ou peut-être de sa cousine par alliance parce qu’il est plus petit que Versailles), on se croirait dans la résidence de la famille Verneuil (de 'Qu’est ce qu’on a fait au Bon Dieu'). Voir sur AirbnbMagnifique Château 18ème siècle.