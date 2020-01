Canada: les tramways historiques de Toronto sur la voie de garage.

Un cruel manque de transports

Les nouveaux streetcars (le Flexity Outlook) au design plus arrondi, emprunté aux modèles utilisés à Berlin et Bruxelles, n'ont pas de marches. Ils sont plus longs, plus larges et peuvent contenir plus de passagers. "On avait besoin de tramways plus grands", poursuit M. Haskill. "Nos lignes sont extrêmement fréquentées et il nous fallait plus de capacité."

Car les plus récents modèles, qui continuent de partager la même voirie que les voitures et les vélos, ne régleront pas les problèmes de circulation à Toronto.

L'agglomération de 6 millions d'habitants ne compte que quatre lignes de métro.

La ville a souffert d'un manque d'investissements dans son réseau de transports publics dans les années 1980 et 1990 et essaie maintenant de rattraper son retard, explique-t-il.