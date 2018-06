Californie : un avant-goût du nouveau parc Pixar de Disneyland

Le parc californien de Disneyland inaugurera ce week-end une toute nouvelle partie du parc réservée aux films du studio Pixar qui permettra de plonger notamment dans les univers des "Indestructibles", de "Toy Story" et de "Vice-versa."

Comme à Paris, le parc Disneyland de Californie aura ses attractions issues du monde de Pixar, mais elles seront regroupées dans le Pixar Pier et proposeront des manèges interactifs, des jeux, des restaurants et des attractions pour toute la famille.

Le premier des quartiers de ce nouvel espace permettra de rencontrer la famille Indestructibles et ses montagnes russes "Incredicoaster", qui devraient attirer du monde.

Cette attraction s'inspire d'un passage du tout dernier film de Pixar, "Les Indestructibles 2", qui sort en Belgique le 27 juin.

Les fans de Pixar pourront aussi rencontrer Woody, Buzz et leurs amis au Toy Story Boardwalk, qui recrée le jardin d'Andy sur plus de quatre hectares. Parmi les principales nouvelles attractions, on note les montagnes russes Slinky Dog Dash et les Alien Swirling Saucers.

Sur la Promenade Pixar, il sera proposé des jeux inspirés de l'univers du studio comme le Heimlich's Candy Corn Toss ("1001 pattes") ou le WALL•E Space Race and Bullseye Stallion Stampede.

Dans le quartier général de "Vice-Versa" (Inside Out Headquarters), les visiteurs pourront rencontrer leurs personnages préférés du film comme Joie et Colère.

Pour bénéficier d'un point de vue unique sur tout ce petit monde, rien de mieux que d'embarquer dans la grande roue Pixar Pal-A-Round.