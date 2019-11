Calgary serait la meilleure ville au monde pour les automobilistes.

Selon une étude publiée par Mister Auto, spécialiste de la vente de pièces auto, c'est à Calgary qu'il serait le plus agréable de conduire. La ville canadienne obtient la meilleure note en combinant une quinzaine de paramètres allant de la qualité des routes à celle du trafic, en passant par le nombre d'accidents mortels ou encore le coût du stationnement et de l'essence

Deux autres villes canadiennes intègrent le Top 10: Ottawa et Vancouver.

Dans le détail, au niveau des embouteillages, mieux vaut habiter El Paso (États-Unis) ou Malmö (Suède) que Mumbai (Inde). Brisbane (Australie), Salvador (Brésil) ou encore Stockholm (Suède) se détachent pour la qualité de leur air, au contraire de Lagos (Nigéria). A noter que 4 villes suisses, Berne, Bâle, Zurich et Genève, arrivent en tête du classement en matière de qualité des routes.

En proportion, c'est à Manchester (Angleterre) et Stockholm qu'il y a le moins de morts sur les routes pour 100.000 habitants. Au contraire, c'est à Lagos, Orlando (États-Unis) et Kolkata (Inde) que ce ratio est le plus important.

Enfin, c'est à Sydney (Australie) que le coût du stationnement est le plus cher (compter 35 euros en moyenne pour deux heures), devant New York (34,39 euros) et Brisbane (27,54 euros). L'essence, au litre, est la moins chère à Lagos (0,36 euro), Dubaï (Émirats arabes unis, 0,53 euro) et San Antonio (États-Unis, 0,57 euro).