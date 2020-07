C'est le moment d'aller à Paris : 16 millions de visiteurs en moins depuis le début de l'année !

La région capitale française a perdu 16 millions de ses voyageurs au cours du premier semestre, une période marquée par l'épidémie de coronavirus et les mesures de confinement, d'après les chiffres du Comité Régional du Tourisme.

Alors qu'elle en avait accueilli 50,6 millions l'année dernière, Paris et sa région n'en auraient pas revu 16 millions entre janvier et juin derniers, ce qui correspondrait à un manque à gagner de 7 milliards d'euros. Et cela n'inclut même pas les retombées économiques du transport aérien...