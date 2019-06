Bruges veut limiter le nombre de touristes

Venise n'est pas la seule destination européenne à chercher une solution pour lutter contre le tourisme de masse. En Belgique, la jolie ville de Bruges a décidé de limiter le nombre de bateaux voguant en même temps sur les canaux flamands, indique le Daily Mail.

8,6 millions de voyageurs ont visité Bruges en 2018, ce qui représente une hausse de 900.000 personnes en l'espace d'une année. En général, les visiteurs passent une seule journée dans la capitale de la Flandre-Occidentale, dont le splendide hôtel de ville constitue l'un des passages obligés. Celle que l'on surnomme la petite Venise du Nord attire aussi pour son réseau de canaux sur lesquels on peut naviguer à bord de petits bateaux qui effleurent les murs de briques rouges typiques de grandes maisons longilignes.

Pour restreindre le nombre de visiteurs, les autorités ont décidé que 2 bateaux pourront désormais prendre l'eau en même temps au centre-ville, et de préférence la semaine.

D'habitude, il y en a cinq. Les files d'attente pour monter à bord sont en effet impressionnantes et imposent aux voyageurs d'être patients pour enfin embarquer.

Par ailleurs, il n'y aura plus de publicité pour vanter les mérites de Bruges dans de grandes capitales comme Bruxelles et Paris. Pour le bourgmestre, "le danger est de voir Bruges devenir Disneyland". Les mesures comprennent aussi l'interdiction de "boutiques touristiques monotones".

Une taxe pour les touristes pourrait également voir le jour.

Ce type de mesures n'est pas sans rappeler de précédentes décisions pour limiter le tourisme de masse mais aussi dicter la conduite des voyageurs. On se souvient que la ville de Kamakura, près de Tokyo au Japon, a décidé en mai dernier d'interdire aux visiteurs de manger en marchant. A Florence, les voyageurs n'ont pas non plus le droit à la nourriture sur le pouce dans le centre historique, tout comme à Rome, Venise et Vérone.