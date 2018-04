Boulogne-sur-Mer: le plus grand aquarium d'Europe va ouvrir en mai

Nausicaá, centre national de la mer à Boulogne (Pas-de-Calais), va ouvrir le 19 mai le plus grand bassin de poissons d'Europe et le 4e du monde, a annoncé sa direction mardi.

Ce nouveau bassin, qui va détrôner celui de Valence en Espagne au titre de plus grand d'Europe, représente un volume d'eau de 10.000 m3, soit quatre piscines olympiques. Il a fallu six semaines pour le remplir entièrement, a indiqué la direction de Nausicaá, lors de sa présentation à la presse.

Long de 60 m, large de 30 m et profond de 8 m, il pourra contenir entre 22.000 et 25.000 espèces marines différentes dont des requins-marteau, des raies-aigles ou des raies Manta.

"Nous voulons sensibiliser le visiteur par l'émerveillement et l'émotion", a expliqué à la presse Philippe Vallette, directeur général de cet équipement.

Quand il a fallu décider du thème de cette extension, "nous avons choisi naturellement celui de la haute mer", a expliqué M. Vallette.

Ce bassin, impressionnant par ses dimensions et par le foisonnement de la vie marine, où le visiteur pourra déambuler dans un "tunnel" sous l'eau, sera le 4e plus grand du monde, derrière celui de Macao (Chine), d'Atlanta (Etats-Unis) et de Disney en Floride (Etats-Unis), d'après la même source.