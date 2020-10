Bordeaux : vendanges atypiques et rendements moindres.

Entre sécheresse et mildiou, une année difficile

"Les tannins sont souples. Cela devrait être agréable à boire, à voir dans les prochaines semaines si ça se confirme pour les cabernets", selon le régisseur de ce grand cru classé, Lorenzo Pasquini. "On est sur la lignée qualitative de 2018/2019", se réjouit-il, cherchant cette année à travailler la fraîcheur pour développer le fruit.

Le directeur Alexander Van Beek est lui aussi soulagé : les vendangeurs, venus surtout d'un village polonais, ont pu se déplacer, les raisins sont sains et mûrs même si "les rendements ne sont pas énormes". "C'est un peu moins généreux que l'année dernière", note-t-il.

"Au printemps, il y a eu un vrai challenge avec le mildiou", reconnaît le directeur de ce château médocain.

Faute d'être traitée dans les temps, cette maladie, qui s'est développée avec les pluies, a fait baisser les rendements. Mais c'est surtout la sécheresse qui a frappé cet été le plus grand département viticole français.

La chaleur a souvent concentré les raisins et donné des degrés d'alcool assez important.

Les domaines, suivant les terroirs, le travail des sols et de la vigne, ont été plus ou moins impactés, comme le souligne Stéphane Defraine du Château de Fontenille à la Sauve, près de Bordeaux : "On n'a pas trop ressenti la sécheresse car on travaille nos sols, cela permet à nos racines de bien plonger".