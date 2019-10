Beyrouth redécouvre son patrimoine grâce aux manifestations

Le soulèvement inédit qui secoue le Liban depuis le 17 octobre, pour protester contre la classe politique et son incompétence, s’est accompagné d’une série d’événements festifs qui ont permis à "L’œuf" de connaître une nouvelle vie.

Seuls les sous-sols et ce qui devait être un cinéma multi-salles ont été terminés, transformés aujourd’hui en un lieu fantomatique.

"C’est un acte politique de venir enseigner ici", assure ce professeur en sciences politiques de l’Université américaine de Beyrouth (AUB), debout devant une structure en béton au toit oblong qui lui a valu le surnom de "L’œuf" . "C’est un endroit où l’enseignement et l’Histoire se rencontrent", dit-il à ses étudiants en leur expliquant comment le soulèvement populaire déclenché le 17 octobre a rendu possible l’accès à ce vieux bâtiment, dont certains murs portent encore des traces de balles.

L’œuf, plus important que l’université

Conférences, séances de cinéma et même des raves, déjà considérées comme mémorables, y ont été organisées à l’initiative d’universitaires, d’étudiants ou de manifestants.

Pour beaucoup, c’était la première fois qu’ils se sentaient chez eux dans cette zone de Beyrouth transformée par Solidere en un vaste quartier de luxe inaccessible à la majorité des habitants.

"J’habite à 200 mètres de L’œuf et je n’y avais jamais mis les pieds", raconte Bachar al-Halabi, un autre enseignant de l’AUB, qui y animait vendredi un débat sur l’économie. "L’Histoire de Beyrouth est à l’intérieur et son avenir est juste à l’extérieur !", s’exclame-t-il.

Jeudi après-midi, ils étaient une centaine, rassemblés à l’intérieur de "L’œuf" pour y écouter une conférence intitulée "Crise et capitalisme". "Cet espace a plus d’importance que n’importe quelle université", a lancé sous les applaudissements Charbel Nahas, professeur à l’AUB et ancien ministre de l’Economie du Liban. Les discussions visent aussi à tenter de structurer un mouvement jusqu’ici sans leader ni figure fédératrice.

Des posters annoncent l’occupation du lieu, dont les murs ont été couverts de graffitis appelant à la révolution et à "la chute du régime".