"Best in Asia" : Lonely Planet révèle ses dix destinations asiatiques de 2018

La ville portuaire coréenne de Busan arrive en tête du classement "Best in Asia 2018", établi par les experts de Lonely Planet (LP). Ils décrivent une ville foisonnante de culture et de gastronomie.

Busan prend la tête de la troisième édition du classement "Best in Asia" grâce à "une offre touristique éclectique". Randonnées à la découverte des temples bouddhistes, bains dans les sources chaudes naturelles, dégustation de fruits de mer au cœur du plus grand marché aux poissons du pays : les activités ne manquent pas.

Dans le cadre d'un partenariat culturel entre le Japon, la Chine et la Corée, trois villes sont choisies chaque année pour promouvoir le rayonnement artistique et culturel de la région. Cette année, Busan partage cet honneur avec Harbin (Chine) et Kanazawa (Japon). Busan, deuxième plus grande ville du Corée du Sud après Séoul, a donné le coup d'envoi de ces festivités au mois de mai.

En seconde place, on retrouve l'Ouzbékistan et ses "merveilleuses mosquées décorées de mosaïques, sur la mythique route de la soie". L'an dernier, le pays a simplifié sa politique de visas, a mis en place de nouvelles liaisons aériennes et a étendu son réseau de liaisons ferroviaires à grande vitesse afin de favoriser le tourisme et d'attirer de nouveaux visiteurs dans son dédale de "riches ruines historiques".

Hô-Chi-Minh-Ville au Vietnam complète le podium. Ses boutiques vintage, ses cafés indépendants et ses brasseries innovantes transforment la ville en une effervescente mégalopole asiatique, selon les rédacteurs.

Les 10 destinations du classement de la troisième édition du classement "Best in Asia" :

1. Busan, Corée du Sud

2. Ouzbékistan

3. Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam

4. Ghats occidentaux, Inde

5. Nagasaki, Japon

6. Chiang Mai, Thaïlande

7. Lumbini, Népal

8. Baie d'Arugam, Sri Lanka

9. Sichuan, Chine

10. Parc national de Komodo, Indonésie



Le classement complet est à consulter sur lonelyplanet.com.