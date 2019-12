Berlin : un musée et des logements sociaux pour le site de Checkpoint Charlie

Un musée retraçant la période de confrontation entre les superpuissances américaine et soviétique doit également voir le jour, tout comme des logements , dont certains à loyers modérés, et des bâtiments commerciaux .

La ville de Berlin a voulu aller plus loin en annonçant mardi le réaménagement du site, avec notamment la construction d’une place publique autour avec une vue dégagée sur le site.

Cet ancien poste-frontière situé en plein centre-ville est devenu depuis 1989 l’un des endroits lieux les plus visités de la capitale allemande, perdant son aspect solennel et historique. Début novembre par exemple, la ville avait décidé d’interdire son accès aux faux soldats américains qui se faisaient payer depuis des années pour être photographiés par des touristes.

"Nous avons réussi à élaborer le plan de développement en un an seulement et à atteindre les objectifs publics prévus par la loi sur l’urbanisme", a déclaré Katrin Lompscher, sénatrice en charge du développement urbain à la ville de Berlin. On espère que les délais seront mieux respectés que ceux de l’aéroport (9 ans en retard).

La capitale a agi tardivement car les terrains adjacents de l’ancien poste-frontière avaient été vendus après la chute du Mur en novembre 1989. Et elle devait agir vite : à partir de février 2020, l’investisseur a juridiquement la possibilité de construire à sa guise autour du site.

Aucune date n’a été annoncée pour le début des travaux

Depuis plusieurs années, un débat agite la ville sur le devenir de Checkpoint Charlie, entre partisans de la construction de logements et militants de la création d’un espace mémoriel pour ceux qui sont morts en tentant de passer le Mur.

Checkpoint Charlie était un poste-frontière réservé aux militaires des quatre forces alliées en poste à Berlin (Américains, Français, Britanniques et Soviétiques), aux étrangers et aux diplomates. Les Allemands n’avaient en revanche pas le droit de l’utiliser.

Il doit son renom à plusieurs moments restés historiques comme lorsque des chars américains et soviétiques s’y font face en 1961 ou lors de fuites spectaculaires de l’Est vers l’Ouest. Il fut aussi le théâtre d’échanges de prisonniers.