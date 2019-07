Bellewaerde a ouvert son aquapark ce 1er juillet.

Alors qu'Europa-Park inaugurera le 28 novembre prochain son extension réservée aux plaisirs de l'eau, Bellewaerde a ouvert ce lundi 1er juillet à Ypres son aquapark.

Les aires de jeux aquatiques vont-elles devenir un nouvel outil de concurrence pour les parcs d'attractions? Alors que deux milliards d'euros ont été investis par Pierre & Vacances et Eurodisney pour construire Village Nature, situé en région parisienne à proximité des parcs Disneyland Paris, où trône un aqualagon de 7.000 m2, Europa-Park viendra étoffer la vague des parcs aquatique avec Rulantica l'automne prochain. En attendant, c'est en Belgique, pile au moment où les vacanciers commencent à partir en congés, que la nouveauté est inaugurée.

L'Aquapark de Bellewaerde a nécessité 17 millions d'euros d'investissement pour étendre la superficie du parc d'attractions sur 3.000 m2 et la consacrer à un site où seul le maillot de bain est autorisé. Alors que Aqualibi (la version aquatique de Walibi) a ouvert il y a plus de trente ans, son voisin d'Ypres a décidé d'éclabousser la concurrence avec divers jeux d'eaux, dont des toboggans pour assurer une échelle de sensations aux baigneurs.

Les amateurs de vitesse testeront le "splash cash", qui permet à 2 visiteurs de dévaler la piste aquatique de 105 mètres simultanément.

Les participants s'élancent à douze mètres du sol et savent, grâce à un code couleur, qui a été le plus rapide. Les parents peuvent se prélasser sur une aire de repos équipée de transats.

Les familles quant à elles sont invitées à monter à bord d'une feuille géante pour dévaler une chute, à moins qu'elles ne soient tentées d'explorer le bateau "Junior Explorer", une attraction interactive équipée d'effets d'eau. Un espace avec une pataugeoire et une aire de jeux a été imaginé pour les tout-petits.

Bellewaerde Aquapark est complété par une offre bien-être avec des jacuzzis et un sauna.

Côté restauration, les baigneurs ont à disposition une offre de hamburgers, de frites et de glaces, pour les plus pressés; sinon la carte du restaurant Aqua Bistro.

Les tarifs d'entrée démarrent à 20 euros pour les adultes, 8 euros pour les enfants de 85 à 100 cm et 18 euros pour les plus grands.

Bellewaerde Aquapark est ouvert en juillet et août jusqu'à 20h, et même 22h certains vendredis et samedis.