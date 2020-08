Barboter près de chez soi, les belles vacances !

Les Norvégiens sont chanceux car ils peuvent accéder à ce lac depuis le terminus de la ligne 5 du métro d'Oslo. Avec ses trois kilomètres de circonférence et ses berges spacieuses, il est assez populaire parmi les citadins. Il se prête parfaitement aux vacances de proximité : été comme hiver, on peut profiter d'activités de loisirs accessibles à tous.

Paris et le spot de Saint-Maur

Paris-Plage et le canal Saint-Martin, non merci ! Le grand luxe est au bout du chemin, à Saint-Maur, où l'on peut se baigner et profiter des rives de la Marne. Les Franciliens peuvent facilement s'y rendre en TER ou en bus selon leur lieu d'habitation avec un pass Navigo ou un ticket de transport à l'unité pour une poignée d'euros. Que demander de plus ?