Bangkok reste la ville la plus fréquentée du monde, devant Paris

En accueillant 22,78 millions de visiteurs qui sont restés au moins une nuit sur place en 2018, Bangkok s'impose toujours comme la ville la plus fréquentée du monde, d'après le classement annuel dressé par Mastercard "Global Destination Cities Index" qui répertorie 200 destinations dans le monde.

Pour la quatrième année consécutive, la capitale thaïlandaise constitue la destination la plus populaire auprès des voyageurs qui ont choisi de passer au moins une nuit dans la mégalopole. En moyenne, les touristes ont réservé 4,8 nuits pour visiter Bangkok. Le succès de la Thaïlande ne se dément pas ; le nombre de visiteurs devrait en effet progresser de 3,4% à fin 2019, d'après les projections de Mastercard.

Paris et Londres échangent leur place du précédent classement. La ville lumière devient en effet la deuxième destination la plus populaire de la planète, en ayant accueilli 19,10 millions de voyageurs en 2018. Cette année, Paris devrait enregistrer une progression de 2,24%, et ce malgré les manifestations de gilets jaunes qui ont fragilisé le tourisme. Londres a quant à elle dénombré 19,09 millions de touristes en 2018, soit un recul de 4%. Et même si les voyageurs attendent de connaître les conséquences du Brexit, Mastercard estime que la fréquentation de la capitale britannique devrait augmenter de 3,47%, lorsque le bilan 2019 sera tiré en fin d'année.

En terme de dépenses, les cartes sont rebattues. Dubaï représente la destination où les voyageurs font le plus d'achats, soit en moyenne 553 dollars par jour (environ 503 euros). Par comparaison, la facture s'élève à 184 dollars (environ 167 euros) à Bangkok, 296 dollars (environ 269 euros) à Paris et 148 dollars à Londres (environ 134 euros).

Voici le top 10 des destinations les plus populaires en 2018 :