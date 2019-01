Bali souhaite imposer une taxe touristique pour financer la protection de l'environnement

Les autorités balinaises réfléchissent à la mise en place d'une taxe de 10 dollars par touriste, qui servirait à la protection de l'environnement et à la préservation de la culture de l'île.

La marge financière dégagée servira à nettoyer les déchets, notamment plastiques, laissés par les six millions de touristes étrangers qui visitent l'île chaque année, comme le rapporte The Strait Times.

Ces visiteurs proviennent principalement de Chine et d'Australie.

Les autorités de l'île se donnent un an pour réduire de 70% la pollution plastique marine et les déchets. L'an dernier, Bali a déjà interdit l'usage de plastique à usage unique (sacs, mousse de polystyrène et pailles).

Selon le journal The Times, 3.800 tonnes de déchets sont produits à Bali chaque jour.

Les recettes de cette taxe iront à la préservation de la culture balinaise.