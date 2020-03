Bali prie contre le virus et pour le retour des touristes

Environ un million de Chinois visitent l’île chaque année, le deuxième contingent de touristes après les Australiens, apportant des millions de dollars à l’économie locale. Mais le flux de touristes chinois a été brutalement interrompu quand le nouveau coronavirus a émergé à Wuhan et paralysé plusieurs provinces chinoises au moment du Nouvel an lunaire.

Les autorités indonésiennes ont interrompu toute liaison aérienne avec la Chine et l’absence des touristes chinois est un coup dur pour de nombreux restaurants, hôtels, guides touristiques et interprètes.

Le gouvernement de la plus grande économie d’Asie du Sud-Est prépare des aides de quelque 700 millions de dollars pour relancer le tourisme et des responsables de Bali ont recruté des influenceurs pour attirer les visiteurs.

Un complexe déserté craint pour sa survie

Au milieu des incertitudes, le complexe Dream Island, sur une plage du Sud de l’île, craint pour sa survie.

Destination privilégiée des touristes chinois qui venaient y prendre des photos de mariage, se faire masser dans des cabanes, dîner en regardant un spectacle ou faire des tours de chameau sur la plage, est déserté. Les restaurants avoisinants sont vides, Dream Island a mis en congé la moitié de son personnel et pourrait faire faillite rapidement, se lamente son directeur Wayan Tirta.

"En ce moment, nous essayons d’attirer des étudiants locaux, parce qu’il n’y a plus de touristes. On est gravement touchés par l’épidémie et on essaye juste de survivre", souligne-t-il.