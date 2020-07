Balade entre Lille et la campagne flamande

Non loin du marché de Wazemmes, devenu un détour incontournable pour qui veut prendre le pouls de la capitale des Flandres, allez donc faire quelques emplettes chez la maison Evrard . Le traiteur chouchoute toutes sortes de barbaques que l’on peut espionner à travers la vitre des frigos de maturation. Une bien belle adresse pour piocher une variété de chairs bien potelées pour un barbecue ou s’organiser un pique-nique.

Magasin en circuit court

Pommes de terre, pommes, bières, glaces… Le point commun de ces produits ? Ils sont tous originaires de la région chez O’Tera. L’enseigne est l’une des toutes premières en France à mettre en valeur les producteurs et à valoriser le circuit court. Le magasin, qui dispose de plusieurs adresses désormais dans les Hauts de France, propose une variété d’ingrédients nordistes et partage des conseils de cuisine pour les accommoder avec le maximum de gourmandises. A Villeneuve-d’Ascq, dans l’agglomération lilloise, on y vient en famille pour approcher les animaux de la ferme qui font vivre les lieux.