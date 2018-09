Bahreïn, la destination préférée des expatriés dans le monde

Pour la seconde année consécutive, le petit royaume de Bahreïn, situé sur le golfe Persique, incarne la destination où les expatriés vivent les plus heureux, d'après l'étude internationale ExpatInsider/InterNations menée auprès de plus de 18.000 personnes qui vivent loin de leur pays natal.

Bahreïn, Taïwan (4e en 2017) et l'Equateur (25e en 2017) composent les trois meilleures destinations dans le monde pour les expatriés. 81% des expatriés vivants dans le petit pays de Bahreïn ont déclaré facile de s'y installer, quand la moyenne mondiale pour mettre à bien un tel projet ne s'élève qu'à 59%. Quant à la langue, pose-t-elle un problème au quotidien? 72% assurent que pas du tout. 84% des personnes qui s'y sont expatriées se sentent comme à la maison.

Pour sa part, Taïwan bénéficie d'une bonne appréciation grâce à la qualité de son système de santé (92%), la sécurité de l'emploi (76%) et la performance de ses transports (97%).

Nouvelle destination tendance pour s'installer, l'Equateur présente la particularité d'accueillir un grand nombre de retraités, puisque 46% des répondants concernés avaient terminé leur carrière. Pourtant souvent critiquée pour son insécurité, l'Amérique du Sud représente le point de chute favori de nombreux expatriés. Dans le top dix, pas moins de quatre pays de cette région du monde sont cités, à savoir l'Equateur (3e), le Mexique (4e), le Costa Rica (7e) et la Colombie (9e).

En Europe, les pays les plus plébiscités par les expatriés sont respectivement le Portugal (6e), l'Espagne (8e) et la République tchèque (10e).

Cette vaste étude a été menée auprès de 18.135 expatriés, représentant 178 nationalités et vivant dans 187 pays. Pour établir ce palmarès, la qualité de vie, la facilité de s'installer, les opportunités d'emplois, les finances personnelles ou encore le coût de la vie ont été pris en compte. Tout en bas du classement, qui compte 68 pays, on retrouve le Koweït (68e), l'Arabie saoudite (67e) et l'Inde (66e). A noter que l'Italie (61e), la Grèce (60e) et la Grande-Bretagne (59e) sont proches de la lanterne rouge.