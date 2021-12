Avec la crise climatique, jusqu’à 65% des plages des Baléares pourraient disparaître

Cette étude a été réalisée par des chercheurs du centre océanographique des Baléares. La méthodologie a consisté à évaluer les pentes, mais aussi la densité des grains de sable et l’étendue des prairies constituées d’algues marines. Et contrairement à ce que l’on peut croire, le niveau de la mer n’augmentera pas de la même manière partout sur le globe, à cause des vents et des courants océaniques.

Dans les Baléares, contre toute attente, la hauteur des vagues pourrait même perdre entre 10 et 15 cm, sachant que les rouleaux aujourd’hui peuvent mesurer entre 2 et 4 m de haut. Un scénario imaginé dans le cadre de situations climatiques extrêmes.

Précédemment, des études avaient déjà prédit que la mer devrait monter entre 50 et 67 cm autour d’Ibiza, Minorque et Majorque, les trois îles principales de l’archipel.