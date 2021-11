Au Texas, un quartier entier de maisons imprimées en 3D

L'impression 3D représente-t-elle l'avenir du logement et de la construction ? Au Texas, aux Etats-Unis, un projet immobilier d'un nouveau genre sortira de terre en 2022. Un quartier entier composé de cent maisons imprimées en 3D va voir le jour non loin d'Austin. Cette méthode de construction serait plus rapide, moins chère et moins polluante que les méthodes de constructions conventionnelles, à en croire les trois entreprises derrière ce projet inédit.

Délai de construction : une semaine !

C'est le plus grand quartier de maisons imprimées en 3D jamais construit. A Austin, au Texas, cent maisons individuelles de plain-pied "imprimées" par des robots de construction vont voir le jour en 2022. A l'origine de ce projet d'une envergure inédite, le cabinet d'architecture danois Bjarke Ingels Group (BIG), la société de construction de maisons Lennar et ICON, entreprise de technologie de construction en impression 3D. Grâce à la technologie d'impression 3D, les 100 maisons seront livrées rapidement, la construction d'une maison nécessitant une semaine environ. Un avantage important lorsque l'on sait que les Etats-Unis connaissent un déficit de 5 millions de nouveaux logements.

La plus-value environnementale

Mais l'atout de ces constructions en 3D ne s'arrête pas là. Dotées de toits photovoltaïques, ces maisons individuelles s'annoncent intéressantes d'un point de vue écologique. "La technologie d'impression 3D d'ICON permet de produire des maisons résilientes et à haut rendement énergétique plus rapidement que les méthodes de construction conventionnelles, avec moins de déchets et une plus grande liberté de conception, ce qui permet de respecter le calendrier et le budget des projets de construction", révèle l'entreprise ICON, sans divulguer le coût du projet. D'après l'entreprise, les imprimantes peuvent fabriquer des maisons d'une superficie pouvant aller jusqu'à 3.000 pieds carrés, soit 280 mètres carrés environ. Elle a déjà imprimé les murs d'une maison de 400 à 500 pieds carrés (entre 37 et 46 mètres carrés) en 24h, réparties sur plusieurs jours.

Le concept pourra-t-il se démocratiser ?