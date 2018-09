Au Texas, il crée des parcs d'attractions totalement accessibles et gratuits pour les handicapés

Gordon Hartman a une fille handicapée. Il a découvert qu’il n’existait aucun parc d’attractions adapté aux besoins de sa fille, alors il en a construit deux.

Père d’une fille handicapée, Gordon Hartman est à l’origine du parc Morgan’s Wonderland, un parc d’attractions entièrement dédié aux personnes handicapées.

"J’ai le bonheur d’avoir une fille qui a des besoins particuliers. Elle s’appelle Morgan. Souvent, on ne peut pas emmener Morgan dans les parcs à cause du bruit, des lumières ou autres", explique-t-il.

Gratuits et accessibles

En 2005, il vend son entreprise de construction et crée donc ce parc de 10 hectares à San Antonio.

Aujourd’hui, le parc est ouvert à tous les enfants handicapés, gratuitement. Gordon Hartman a toutefois veillé à ce que tout le monde puisse s’amuser dans ce parc.

Avant que Morgan’s Wonderland n’ouvre en 2010, les Américains avec un handicap ne disposaient d’aucun parc entièrement accessible.

Gordon Hartman a même élargi son ambition en créant un deuxième parc: Morgan’s Inspiration Island. "C’est la même idée, le même concept que Morgan’s Wonderland, mais avec de l’eau."

La réalisation des deux parcs aurait coûté plus de 55 millions de dollars.

Un regain d’estime de soi

Mais cet investissement n’est que bénéfique: pêche, petit tour en train, carrousel équipé… Morgan’s Wonderland compte environ 26 activités différentes. Pour Gordon Hartman, c’est aussi un moyen de retrouver une estime de soi.

"On sent qu’on accomplit quelque chose chaque jour, à chaque heure et à chaque minute d’ouverture du parc car nous changeons vraiment la façon dont les gens se perçoivent eux-mêmes."

Aux États-Unis, plus de 57 millions de personnes sont atteintes d’un handicap physique, sensoriel, ou mental.