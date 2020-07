Au "royaume" de Seborga, Game of Thrones sur la Riviera italienne.

"Jamais je n'aurais pu imaginer devenir une princesse un jour", confie cette gestionnaire d'une société immobilière à Monaco, dont l'ex-mari Marcello fut neuf ans "prince" titulaire de Seborga. Marcello a abdiqué l'an passé et tout naturellement, Nina s'est présentée à sa succession, élue par une poignée de Séborgiens face à une unique challenger. Pour les gens du pays ou les touristes de passage, sa clinquante couronne est exposée à l'office de tourisme, qui sert aussi de boutique à souvenirs kitsch et autres babioles royales.

Selon la légende locale, les Templiers y auraient caché le Saint Graal. Un millénaire plus tard, le "royaume" autoproclamé de Seborga, coquet village surplombant la Riviera italienne, suscite toutes les convoitises entre folklore médiéval et prétentions au "trône".

Une micronation "monarchique" non reconnue

Et pourtant, on ne badine apparemment pas avec la monarchie à Seborga. Les "monarques" de ce territoire de quelques km2, accroché à la montagne en pleine Ligurie italienne, près de Vintimille et de la frontière française, revendiquent le statut de micronation et font valoir des documents du XVIIIème siècle attestant, selon eux, que l'endroit n'a jamais été légalement intégré à l'Italie.

Leur combat est aussi économique : stimuler le tourisme, attirer de nouveaux habitants et éviter le dépeuplement qui a vidé les centres historiques de nombreuses localités transalpines.

La "princesse" Nina souhaite ainsi réintroduire une monnaie locale, le Luigino, construire un hôtel de luxe sur une colline voisine qui proposerait une vue sur quatre "pays" : la France, Monaco, l'Italie et... la "Principauté de Seborga", ou encore un téléphérique pour relier le village à la côte.

Seborga n'est pas la seule micronation non reconnue au monde : de la "Principauté de Hutt River" en Australie occidentale à la "République du Saugeais" dans l'est de la France, plusieurs "pays souverains" autoproclamés frappent monnaie et font flotter au vent leurs propres couleurs.

Mais les Séborgiens l'affirment : le statut spécial de leur "principauté" repose sur des faits et non sur du vent et ils sont déterminés à ce que le gouvernement de Rome le reconnaisse.