Au Chelsea Flower Show, des jardins du futur face au changement climatique

Et si avoir la main verte pouvait aider à préserver la planète? Au Chelsea Flower Show de Londres, l'une des plus grandes manifestations horticoles au monde, le jardin de demain répond aux défis du changement climatique.

"Il suffit d'allumer la télé chaque jour pour voir les changements environnementaux, que ce soit la désertification, la sécurité alimentaire ou la déforestation, et pour prendre conscience que sans les plantes, nous allons avoir des problèmes", explique Tom Dixon, qui a réalisé un jardin avec l'enseigne d'ameublement Ikea baptisé ambitieusement "Le jardinage sauvera le monde".

Tandis que sur les stands alentour du salon, célébration annuelle du génie du jardinage britannique, de délicates pivoines, de splendides lys et des brassées de roses éclatent de couleurs, son jardin sur deux niveaux semble à première vue moins spectaculaire.

Une oasis de verdure composée d'une variété d'arbres, de fleurs et de plantes surplombe un laboratoire où poussent herbes et plantes comestibles sans terre et avec très peu d'eau.