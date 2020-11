Au Caire, la renaissance d'un quartier de la "Cité des morts"

Une menuiserie et un atelier de façonnage du cuir et de bijouterie ont également rejoint la petite communauté d'artisanat traditionnel, recentrée depuis peu autour de la mosquée du sultan mamelouk Qaitbay.

En plein cœur de la "Cité des morts", les souffleurs de verre s'activent devant leurs fours en briques par plus de 50 degrés, dans un quartier du Caire au patrimoine culturel et artisanal en plein renouveau.

Les fonds de l'UE ont redonné vie à ce quartier pauvre

Ce joyau architectural datant du 15e siècle, qui figure sur les billets d'une livre égyptienne, est entouré de tombes monumentales, de ruelles poussiéreuses et d'habitat informel. L'immense nécropole habitée, qui s'étend sur plus de six kilomètres, est inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco.

Depuis 2014, une série de projets financés par l'Union européenne (UE) a changé la physionomie de ce quartier.

"Avant les projets, il y avait des ordures partout dans les rues. Maintenant, un camion les ramasse tous les jours", se réjouit notamment Issem Abou Rami, 57 ans, propriétaire d'un petit restaurant face à la mosquée.

Dans ce quartier pauvre du Caire, la production locale est désormais vendue dans d'élégantes échoppes, sous des voûtes de pierre restaurées, mais aussi en ligne.