Au Brésil, une nouvelle statue du Christ va dépasser celle de Rio.

La construction de la statue, dont les bras et les jambes ont été installés cette semaine, a démarré en 2019 à Encantado (22.000 habitants), située à 144 km de Porto Alegre, dans l'Etat de Rio Grande del Sur. L’œuvre doit être achevée en fin d'année selon l'Association des amis du Christ, qui en coordonne la réalisation.

Le Christ rédempteur du Corcovado , icône du Brésil, mesure 38 mètres de haut piédestal compris et a été inauguré en octobre 1931.

Trente-six mètres séparent une main de l'autre. Le monument sera équipé d'un ascenseur intérieur et surmonté d'un belvédère .

La statue du Christ protecteur d'Encantado mesurera 43 m de haut, piédestal compris, ce qui en fera la troisième statue de ce type la plus haute au monde.

"C'est certainement un jour de fête, de dévotion", s'est félicité sur les réseaux sociaux Gilson Conzatti, conseiller du projet et fils de l'initiateur du projet, Adroaldo Conzatti, ex-maire de la ville décédé en mars de complications liées au Covid-19.

Le projet est entièrement financé par des dons privés

La nouvelle statue, installée sur une colline nommée Cerro de las Antenas, a été conçue par un prêtre d'Encantado afin de "transmettre la foi des habitants d'Encantado et promouvoir le tourisme dans la région".

La réalisation a été confiée aux sculpteurs Genesio et Markus Moura, qui sont père et fils. Le projet représente deux millions de réaux (environ 295.000 euros), financés par des dons et sans argent public, selon l'Association des amis du Christ.

Sur son site web, l'association composée de bénévoles poursuit la campagne de collecte des dons et propose de gagner un véhicule par tirage au sort afin de les encourager.