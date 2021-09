Angers, Annecy et Rennes, les villes les plus relaxantes de France

La ville la ville française la plus relaxante. © John and Tina Reid

Quelles sont les villes françaises les plus propices à la détente ? Selon un classement établi à partir de critères comme le taux d'embouteillages ou la pollution sonore et lumineuse, Angers, Annecy et Rennes sont les villes les plus relaxantes. Comme on pouvait s'y attendre, Paris figure en fin de classement.

Les pollutions diverses pèsent lourd sur le niveau de stress

L'étude a été réalisée à partir de critères précis tels que l'offre en termes de transports publics, le taux d'embouteillages, la pollution sonore et lumineuse ainsi que des données relatives au mode de vie et aux habitudes de sommeil des habitants (temps de travail, niveau d'exposition aux écrans...). "On sait que le sommeil est de moins bonne qualité quand les niveaux de pollution sonore et lumineuse sont élevés." "La qualité de l'air des villes a également été mesurée afin de rendre compte de l'effet qu'elle peut avoir sur le bien-être des habitants, et par conséquent sur leur santé mentale", ajoutent les auteurs de l'étude.

Equipements sportifs et zones arborées font la différence

La présence d'infrastructures telles que des centres de bien-être, des complexes sportifs, des jardins publics urbains et des lieux de loisir dans chacune des villes mentionnées a également été prise en compte pour établir le classement. Les villes d'Angers et Annecy, respectivement première et deuxième du classement "grandes villes", se distinguent par leur faible pollution sonore et lumineuse et leur faible niveau de stress et d'anxiété. En troisième place, Rennes brille par la qualité de sommeil de ses habitants et ses jardins publics.

Les grandes villes en queue de peloton