Amsterdam envisage d'interdire les coffeeshops aux touristes

La maire écologiste d'Amsterdam Femke Halsema a proposé d'interdire les coffeeshops de la ville aux touristes.

Elle souhaite ainsi réduire "le pouvoir d'attraction d'Amsterdam en tant que lieu de villégiature du tourisme des drogues douces", a-t-elle écrit une lettre adressée à son conseil municipal.

Après avoir déjà envisagé un complexe "érotique" pour transformer le Quartier rouge et le tourisme sexuel de la ville, Amsterdam s'attaque à un autre type de tourisme qu'elle n'a plus envie de voir. Sachant que le tourisme de masse est un vrai problème à Amsterdam (en dehors de la période Covid-19), on comprend mieux pourquoi la ville tente de reprendre le contrôle de son tourisme.