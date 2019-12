Alpinisme, massage thaï... Des pratiques se revendiquant patrimoine culturel

La réunion annuelle du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel se tient du 9 au 14 décembre à Bogota. Le Comité examinera 41 demandes de nouvelles inscriptions - qui s'ajouteront aux 429 reconnues aujourd'hui - ainsi que six dossiers d'inscription sur la liste du patrimoine culturel nécessitant une sauvegarde urgente. Les demandes émanent d'ailleurs de tous les continents et bon nombre devraient être acceptées.

Des candidatures groupées

Le palmier-dattier, facteur d'unité culturelle dans le monde arabe. - © cnair60 - Getty Images/iStockphoto

Les traditions ancestrales ne connaissant pas forcément les frontières géopolitiques actuelles, plusieurs dossiers sont, eux, portés en commun par différents pays, ce qui donne du poids à leur demande.

Derrière le dossier des "connaissances, savoir-faire, traditions et pratiques associés au palmier-dattier" se rangent ainsi pas moins de treize pays et la Palestine (Bahreïn, Égypte, Irak, Jordanie, Koweït, Mauritanie, Maroc, Oman, Arabie saoudite, Soudan, Tunisie, Émirats arabes unis, Yémen). Nourriture, artisanat, contes et rituels tournant autour de cet arbre des régions arides: le palmier-dattier est un facteur d'unité culturelle dans le monde arabe, pour ses promoteurs.

De leur côté, la France, l'Italie et la Suisse se sont alliées pour promouvoir l'alpinisme, tirant son nom de la chaîne de montagnes que ces 3 pays ont en commun, les Alpes, lieu historique de cette activité.

"Il y a très souvent des pratiques partagées par plusieurs pays (...) et autant que possible, on essaie d'encourager les pays à travailler ensemble", explique Tim Curtis, secrétaire général de la convention du patrimoine culturel immatériel. "Cela n'est pas toujours possible et les pays peuvent présenter des éléments similaires séparément. Mais la bonne solution, c'est que les pays se mettent ensemble", a-t-il relevé.