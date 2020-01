Akon se lance dans l'écotourisme au Sénégal

Foi en l'Afrique

Connu pour ses tubes R&B "Locked Up" ou "Smack That", le chanteur et producteur américano-sénégalais de 46 ans a signé mardi au Sénégal un accord avec la société publique Sapco (Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal).

"Au-delà de son statut d'artiste, c'est Akon l'investisseur qui a foi en l'Afrique, qui est reçu", a dit le ministère du Tourisme.

Les contours du projet final restent à préciser. Le document signé était un protocole d'accord et le montant de l'investissement n'est pas encore arrêté. Akon entend ériger un complexe dans le village de Mbodiène, au sud de Dakar. Un porte-parole du ministère du Tourisme a parlé de projet de village de tourisme durable.