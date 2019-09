Airbnb recrute des voyageurs pour une expédition scientifique en Antarctique

Le géant de la location entre particuliers s'est associé à l'ONG Ocean Conservancy pour un projet à caractère environnemental qui emmènera cinq voyageurs en mission en Antarctique afin d'étudier la présence de microplastiques.

L'Antarctique vous fascine? L'impact de la pollution plastique vous interroge et vous vous demandez comment vous engager dans un projet environnemental? La mission intitulée "Antarctic Sabbatical", imaginée par Airbnb et l'association Ocean Conservancy, qui travaille pour la sauvegarde des écosystèmes marins, pourrait bien incarner ce que vous recherchez.

En novembre et décembre prochains, cinq voyageurs qui n'ont aucune qualification scientifique seront envoyés en Antarctique pour évaluer les conséquences de la présence de microplastiques sur ce continent isolé loin de toute activité humaine.

Ces scientifiques citoyens seront accompagnés d'une experte, Kirstie Jones-Williams, spécialiste de l'Antarctique, engagée dans un doctorat en sciences biologiques à l'Université d'Exeter au Royaume-Uni.

Le projet est on ne peut plus sérieux. Les heureux élus suivront dans un premier temps une formation au Chili, à Punta Arenas, autour de la glaciologie, de l'échantillonnage sur le terrain. Une fois sur place, l'équipe devra recueillir des échantillons de neige. Objectif: détecter des microfibres qui pourraient laisser suspecter la présence de plastique, et donc évaluer la distance parcourue par les déchets polluants. S'il s'agit d'un séjour studieux, les baroudeurs en auront pour leur plaisir avec l'exploration de la cascade de glace de Drake et le couloir enneigé de Charles Peak Windscoop.

Les candidatures sont ouvertes à l'adresse Airbnb.com/sabbatical. Pour participer à la mission, il suffit d'être disponible en novembre et décembre prochains et de maîtriser l'anglais pour participer sans difficulté aux conversations avec l'équipe. Les heureux élus seront connus le 30 octobre.

La participation à ce projet est ouverte aux voyageurs en Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Autriche, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Chine, Danemark, Corée du Sud, Dubaï, Espagne, États-Unis, France, Irlande, Inde, Italie, Hong Kong, Japon, Malaisie, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Russie, Singapour, Suède, Suisse, Taïwan et Thaïlande.