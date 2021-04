Afflux de touristes au Mexique : observer les baleines pour oublier la pandémie

Au large de la péninsule de Basse-Californie, au nord-ouest du Mexique, une baleine grise câline son baleineau tout près d’une embarcation remplie de touristes excités.

L’arrivée annuelle de ces mammifères migrateurs, qui coïncide avec une baisse des infections au coronavirus dans le pays, a donné un coup de fouet à l’industrie touristique de la région. Le Mexique est un des pays encore fortement plébiscité par les voyageurs en manque d’aventure et d’exotisme. Si les touristes viennent pour y vivre comme dans le monde d’avant, cela n’empêche cependant pas le virus de se propager.

Mais le Mexique est champion de la connexion à la nature et de l’optimisme donc ils gardent le sourire et les voyageurs continuent à aller le chercher sous le soleil et les palmiers !