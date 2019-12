A Zagreb, un musée de la gueule de bois comble les trous noirs des nuits blanches

Il arrive aux fêtards de ne plus trop savoir ce qu'ils ont fait la nuit précédente. A Zagreb, un musée collectionne les histoires de gueule de bois et les reliques de soirées avinées pour aider les visiteurs à combler leurs trous noirs.

Le tout petit musée expose souvenirs et reliques correspondant à 25 gueules de bois.

Il s'agit de "rassembler au même endroit les objets avec lesquels les gens se sont réveillés et les histoires qui vont avec, pour que certains puissent s'identifier", dit cette dernière.

"Le musée parle de certaines nuits entre le moment où l'on sort de boîte et le moment où l'on se réveille", dit Rino Dubokovic, 24 ans, qui a ouvert l'endroit début décembre avec son amie Roberta Mikelic, 24 ans également.

"Ce matin, je me suis réveillé avec...."

Quatre salles racontent les étapes d'un laborieux retour à la maison. "Rue" est ornée de graffitis. Les "Miroirs" rappellent les vitrines des magasins qui reflètent le visage hagard du fêtard. Dans "Jardin", le visiteur entend les chants d'oiseau du petit matin.

Dans "Chambre", là où les gens se réveillent après une virée alcoolisée, on trouve un capharnaüm de bouteilles renversées et de cendriers qui débordent.

Les visiteurs sont invités à compléter au tableau noir et à la craie blanche la phrase suivante: "Ce matin, je me suis réveillé(e) avec..." "Deux chiens errants", "mon ex", "un tas de citrouilles", ont répondu les visiteurs.

Les visiteurs se voient proposer de la rakija, l'eau de vie locale, et peuvent jouer aux fléchettes avec sur le nez des lunettes spéciales simulant les effets de l'ivresse.