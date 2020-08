A Saint-Tropez, toujours la foule estivale, sans la jet-set mondiale

A Saint-Tropez, le port fait le plein, les touristes essentiellement français déambulent en masse mais le cœur n'est plus à la fête dans la célèbre station balnéaire délaissée par la jet-set mondiale depuis l'épidémie de Covid-19. Sur la place des Lices prisée par les boulistes, Jérémy enchaîne les parties de pétanque sous les platanes : "On voulait partir en Allemagne mais avec le virus, on a préféré rester en France cet été, alors on est venu visiter Saint-Tropez", explique ce Marseillais de 20 ans qui ne donne pas son nom de famille.

Une clientèle plus française et européenne, moins dépensière Venus nombreux malgré l'épidémie, les touristes n'ont pas le même profil que les années précédentes : "L'été, nous sommes normalement à 85% d'internationaux et 15% Français; cette année, c'est 60% de Français", indique Claude Maniscalco, directeur de l'Office de tourisme. Une tendance générale sur la Côte d'Azur, où le "redressement" des réservations observé depuis le 20 juillet est dû à une "clientèle essentiellement française et des pays voisins", confirme le Comité régional du tourisme. Autre signe de la désaffection des étrangers, le trafic de l'aéroport international de Nice, le plus proche, a chuté "de moitié" cet été selon sa direction. Il y a également "plus de familles qui ne consomment pas de façon outrancière" et "d'excursions à la journée", notent les responsables du tourisme tropézien. "C'est une clientèle française et européenne fortunée, qui réside dans des établissements haut de gamme mais qui ne dépense pas sans compter, comme nos visiteurs russes ou américains", explique Georges Giraud, 2e adjoint de Saint-Tropez. Un constat partagé par le directeur du port, Jean-François Tourret, du haut de sa capitainerie d'où il aperçoit la file des bateaux attendant de s'amarrer vers 18h, l'heure de pointe : "On fait mieux que l'été dernier, notre port est quasiment plein tous les soirs, toutefois on a moins de yachts et plus d'embarcations de moins de 40 mètres", note-t-il. Depuis juillet, il compte une augmentation de 43% de pavillons français alors que d'habitude, les immenses yachts de la jet-set mondiale, originaire principalement de Russie, des Etats-Unis et des pays du Golfe mouillent dans cette escale méditerranéenne.

Masque obligatoire en ville A quelques mètres, dans les rues commerçantes de l'ancien petit port de pêche, Chloé Coulomb, directrice d'une boutique de maroquinerie de luxe est "agréablement surprise pour juillet" : "On n'a pas eu de pertes grâce aux soldes mais on sent bien que les plus fortunés, qui ont une consommation décomplexée, ne sont pas là, ce sont de plus petits achats", observe-t-elle. Depuis quelques jours, une ombre s'ajoute au tableau : face à la multiplication des cas de Covid-19 dans les bars et restaurants, le masque est devenu obligatoire dans la ville depuis le 1er août. "Se retrouver obligé de porter un masque sous cette chaleur... Les vacanciers vont annuler", craint Chloé Coulomb, inquiète des ventes pour août. A l'hôtel des Trois-Palmiers sur la place des Lices, Diane, la responsable des réservations, a enregistré une dizaine d'annulations depuis l'annonce de la mesure. "C'est dommage, l'hôtel est plein tous les soirs, il faut que ça continue comme ça", espère-t-elle, derrière une paroi en plexiglas à l'accueil.