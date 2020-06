A Roses en Espagne, les étrangers goûtent la "nouvelle normalité" touristique

"On vit du tourisme français ici. La pandémie n’avait même pas laissé le temps à certains commerces d’ouvrir et beaucoup disent qu’ils ne vont même pas ouvrir cet été", dit-elle, alors que de nombreux hôtels resteront fermés jusqu’au 3 juillet.

L’Espagne a rouvert la frontière terrestre avec la France, ainsi que ses ports et aéroports aux ressortissants de l’UE, sans leur imposer de quarantaine. Les Britanniques aussi, qui forment un des plus gros contingents de touristes, sont bienvenus.

L’état d’alerte déclaré à la mi-mars vient d’être levé dans un des pays les plus frappés par la pandémie, qui y a fait plus de 28.300 morts . Après un confinement sévère de 14 semaines, le pays respire enfin, derrière ses masques.

De 20.000 à 80.000 en quelques jours

Française à l’accent d’Avignon, Sylvia Faust, a passé la frontière dès samedi soir avec sa fille de 17 ans, bien avant minuit : "ils nous ont contrôlés et laissé entrer. On a dormi dans un appartement touristique. On avait envie d’être en Espagne pour le soleil, la plage, les tapas, et j’ai déjà mon maillot de bain sous mes vêtements", s’amuse cette gestionnaire de 43 ans, en short et sandalettes.

Roses compte quelque 20.000 habitants, dont de nombreux étrangers, actifs ou retraités. Un chiffre qui peut être multiplié par plus de quatre l’été, quand "une marée de touristes" envahit les villes les plus prisées de la Costa brava.