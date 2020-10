A Phuket, île "fantôme" faute de touristes, la résistance s'organise

La résistance s'organise entre débrouille et solidarité mais les vacanciers ne sont pas près de revenir et l'inquiétude grandit à l'approche de la haute saison.

Plages désertes, magasins barricadés, hôtels fermés par centaines : après six mois sans touristes étrangers, Phuket, joyau de la Thaïlande, est déserte.

"C'est bien pire que le tsunami de 2004"

"C'est bien pire que le tsunami de 2004", affirme Kongsak Khoopongsakorn, propriétaire du Vijitt Resort, un complexe de villas haut de gamme, dont les prix sont aujourd'hui bradés à 85%. "Toute l'île est touchée et l'impact du coronavirus sera beaucoup plus long sur la durée."

Le contraste est saisissant : la perle de la mer d'Andaman (sud), deuxième destination de Thaïlande après Bangkok, a accueilli plus de 9 millions de visiteurs l'année dernière. Aujourd'hui, une espèce rare de tortues marines revient nicher sur ses plages désertes, la quasi-totalité des 3.000 hôtels sont fermés et à Patong, centre de la vie nocturne et du sexe tarifé, seuls 5% des commerces sont encore ouverts.

"C'est une ville fantôme", soupire Preechawut Keesin, le seigneur de la station, à la tête de plus de 600 chambres d'hôtels et de cinq boîtes de nuit. Dans le quartier chaud, quelques go-go bars préfèrent pour l'instant ne pas baisser le rideau pour aider leur personnel. "On n'arrivera pas à survivre au-delà de la fin de l'année", s'inquiète Jantima Tongsrijern, responsable du Pum Pui bar, tandis que trois filles se déhanchent sans conviction devant des tables vides.