A Paris, la gare du Nord aux couleurs du pharaon Toutankhamon

A la gare du Nord à Paris, les millions d'usagers quotidiens des chemins de fer français vont pouvoir découvrir le trésor de Toutankhamon grâce à des photos géantes, à défaut d'avoir le temps de visiter l'exposition à succès à la Grande Halle de la Villette à proximité.

Cette exposition de l'année à Paris, présentant 150 objets provenant du musée du Caire et qui avaient été trouvés dans la tombe du jeune pharaon en 1922, est d'ores et déjà un grand succès avec plus de 800.000 billets achetés depuis l'ouverture le 23 mars.

Mais il faut réserver à l'avance pour la visiter, pour éviter de longues files d'attente. D'où l'idée d'étendre le rayonnement de l'exposition via des photos qui reproduisent agrandis les principaux objets exposés à La Villette. Cette exposition en gare du Nord, par où transite le Thalys (qui dessert la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas) et l'Eurostar (Londres), se poursuivra jusqu'à mi-août.

Selon Sylvain Bailly, directeur des affaires culturelles de Gares et Connexions, "les institutions culturelles viennent à nous, nous sommes même débordés de demandes car notre rôle d'acteur essentiel dans l'espace public français est reconnu".

SNCF Gares et Connexions est ainsi sollicité par le Festival de la bande dessinée d'Angoulême, le Centre Pompidou, les Rencontres photographiques d'Arles et beaucoup d'autres acteurs culturels.

Mi-juillet, en gare de Strasbourg (est), seront exposés les dessins de douze femmes réfugiées syriennes, dans une exposition en collaboration avec l'Union européenne (UE) et le Programme alimentaire mondial (PAM).