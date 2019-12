A l'intérieur de la cabine: un lit de 90 centimètres sur 2 mètres avec oreiller et couette, deux prises pour recharger téléphone ou ordinateur, un coffre pour ranger son sac et une table de chevet intégrée. Le tout pour un tarif allant de 19 euros (petit déjeuner inclus) en période creuse à 150 euros pendant la Semaine du Design.

Néanmoins, en Europe , hors aéroports, les vrais hôtels capsules restent encore rares. On peut citer le City Hub à Amsterdam ou le Capsule Hotel Lucerne, premier à avoir ouvert en Suisse fin 2018. En Italie , Milan est la première ville à en accueillir mais ZZZleepandGo et sa filiale Ostelzzz comptent s'étendre.

Le concept est "né au Japon , précisément à Osaka, en 1979 ", rappelle la "travel blogueuse" Agnese Sabatini. Ces "établissements de dépannage" se développent ensuite rapidement sur la péninsule, prisés à la fois des "salarymen", ces employés en costume cravate connus pour apprécier les soirées tardives et arrosées, et par les malheureux ayant manqué le dernier train pour rentrer chez eux.

Milan: un choix stratégique

A Milan, on peut aussi dormir dans des capsules - © MIGUEL MEDINA - AFP

Le choix de Milan pour le premier hôtel capsules italien n'est pas anodin: la ville connaît un envol touristique depuis l'Exposition universelle de 2015 grâce à ses Semaines de la mode, du design, son Duomo (cathédrale) ou sa vie nocturne.

De 4,2 millions de visiteurs en 2011, elle est passée à 6,8 millions en 2018 (dont environ 65% d'étrangers), soit une hausse de plus de 60%. Et celle-ci se poursuit: en septembre, Milan a accueilli plus de 700.000 touristes, soit un boum de 18% sur un an. Parmi ceux-ci, une part croissante de jeunes.

"Alors qu'il y avait seulement 3 auberges de jeunesse il y a 4 ans, maintenant il y en 26: c'est une croissance exponentielle", souligne le directeur opérationnel de ZZZleepandGo.

Son hôtel, proposé également sur la plateforme Airbnb, en plein essor à Milan, attire un public très divers: 25% des "résidents" sont des étudiants ou travailleurs.