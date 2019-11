A Lyon, la Fête des Lumières retrouve son périmètre historique

La Fête des Lumières de Lyon, qui a attiré l'année dernière près de deux millions de visiteurs, retrouvera cette année son périmètre traditionnel, dans lequel 65 animations et installations artistiques seront proposées. L'occasion idéale pour organiser un city-trip avant le stress des fêtes de fin d'année...

"La plus belle, la plus lyonnaise des fêtes", selon les mots du maire Gérard Collomb, sera déployée du 5 au 8 décembre sur plus de 35 sites et monuments emblématiques de la ville.

L'édition 2018 avait été l'occasion de réinvestir le Parc de la Tête d'or, après des menaces d'attentat qui avaient contraint les autorités à réduire l'étendue de la fête. Cette année, c'est la fameuse Place des Terreaux, écartée l'année dernière pour travaux, qui sera de nouveau illuminée.