A Los Angeles, des frigos communautaires pour les plus démunis.

Un concept new-yorkais

"Si vous avez besoin de vider le frigo, personne ne va vous juger. Si vous avez besoin d'une tomate ou si vous n'y mettez qu'une tomate, vous pouvez", dit Marina Vergara, bénévole et organisatrice de L.A. Community Fridges, qui a déjà installé sept appareils dans la ville et veut en mettre davantage. "Le concept d'avoir ces ponts communautaires dans des quartiers à travers la ville rend ce type d'aide plus accessible", explique-t-elle. L'idée est inspirée d'une initiative similaire lancée à New York.

Les frigos sont peints dans des couleurs vives pour bien ressortir dans le paysage urbain et portent des messages en anglais et en espagnol.

A côté, sont déposées des caisses pleines de conserves et de céréales. Certains passent y laisser des vêtements et des chaussures.

"Ce frigo t'appartient avec tout ce qu'il contient", dit le message sur le réfrigérateur rouge de Mid City où, comme dans beaucoup d'endroits à Los Angeles, coexistent maisons modernes et cossues et habitations plus modestes.