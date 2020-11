A l'ombre des Alpes, l'industrie européenne du ski slalome entre Covid et changement climatique

Les deux leaders européens sont la France et l'Autriche, les seuls pays au monde à avoir "plus de 10 stations qui attirent plus d'un million de visiteurs par saison".

La domination des grosses stations

L'essentiel de l'industrie "est concentrée dans les grandes installations, qui attirent plus de 100.000 skieurs par an". Elles ne représentent "que 20% des stations mais elles rassemblent 80% des skieurs", note l'expert suisse.

Les pays où le ski est le plus pratiqué sont le Liechtenstein, la Suisse et l'Autriche, où plus de 30% de la population s'y adonne. Pour des raisons démographiques, en données absolues, c'est en Allemagne que les skieurs sont les plus nombreux.