Remparts en larges pierres ocre se découpant sur le ciel azur entourés de collines recouvertes de constructions basses noyées dans les oliviers: à l'image d'Epinal de la Vieille ville de Jérusalem pourraient bientôt s'ajouter les pylônes et cabines d'un téléphérique.

Désengorger la ville

A Jérusalem, un projet de téléphérique controversé pour la Vieille ville - © Claudiad - Getty Images/iStockphoto

Le gouvernement israélien prévoit la construction d'ici 2021, pour 200 millions de shekels (52 millions d'euros), d'un téléphérique pour acheminer les touristes jusqu'à la Vieille ville, cœur de sites parmi les plus importants des trois religions monothéistes.

Objectif déclaré: faire face aux problèmes de circulation et de pollution liés au nombre croissant de visiteurs, qui a doublé en près de 5 ans dans la Ville sainte.

Comme de nombreux guides touristiques, Michel Seban se réjouit d'une solution qui permettra, selon lui, de mettre fin à l'engorgement de la Vieille ville. "C'est devenu impossible de se garer, seuls les autobus peuvent s'approcher et décharger leurs touristes", ajoute-t-il.

"Le téléphérique permettra un accès facile et pratique au mur occidental (Mur des Lamentations, site de prière le plus sacré des juifs) (...) et sera une formidable attraction touristique", avait déclaré le ministre Yariv Levin en mai 2018, lors de l'approbation initiale du projet par le gouvernement.