A Dubaï, la plus large fontaine au monde

La plus large fontaine au monde se trouve à Dubaï.

Le livre Guinness a annoncé ce record alors que l’émirat cherche à relancer son tourisme frappé de plein fouet par la pandémie de nouveau coronavirus. Après le plus haut hôtel du monde, cumulant à 365 mètres de haut, voici la plus grande fontaine du monde. Décidément, Dubaï n'en finit pas d'être la capitale du "plus".

