A Chypre, bientôt une immersion sous-marine numérique des récifs et épaves de l'île

Ce projet, porté par l'Institution marine et maritime de Chypre et l'Office de tourisme de Larnaca (sud), vise à cartographier récifs et épaves au large de l'île grâce à la photogrammétrie, une technique qui utilise photos et vidéos pour reproduire des lieux en 3D.

Selon lui, la future carte permettra aux plongeurs "de comprendre les dangers éventuels et de déterminer les points de repère" utiles pour leurs futures sorties en mer.

Les autorités espèrent qu'elle permettra d'attirer de nouveaux touristes, secteur-clé de l'île frappé de plein fouet par la pandémie.

Cartographier ces sites rend la plongée "plus accessible aux touristes et au public en général", affirme M. Constantinides.

Grâce à ces nouvelles technologies, "espérons que de plus en plus de sites de plongée soient découverts et que de plus en plus de personnes s'y intéressent", ajoute-t-il.