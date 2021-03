A Brooklyn, un studio propose des tatouages qui durent seulement un an.

On parle de plus en plus des tatouages semi-permanents, qui durent plusieurs années avant de disparaître. Mais un studio installé à Brooklyn va encore plus loin en proposant des tatouages qui durent entre 9 et 15 mois. Un bon compromis pour ne pas avoir à regretter une décision prise de façon trop hâtive.

Ces tattoos réalisés sur un coup de tête... On la connaît tous, cette histoire du pari qui a mal tourné… Vous aviez un peu trop bu et vous avez décidé - sous la pression de vos potes, parce qu'il faut toujours un coupable - de vous faire tatouer cette position du Kamasutra qui vous semblait, sur le coup, très pertinente. Autre grand classique, vous êtes sûr d'avoir rencontré le partenaire idéal et, sommet du romantisme, vous décidez de vous faire tatouer ses initiales avec un cœur énorme… dans le creux du poignet, bien visible aux yeux de tous. Un choix que vous jugez aujourd'hui farfelu et qui vous oblige à exhiber ce motif au quotidien. Les émissions telles que "Tattoo Cover" prouvent que certains tatouages n'auraient effectivement jamais dû voir le jour.

Un tatouage éphémère, pour ne rien regretter Pour faire face à cette problématique, et sans doute pousser certains qui hésiteraient encore à sauter le pas, un studio basé à Brooklyn, Ephemeral Tattoo, ambitionne de proposer des tatouages qui ne dureront pas plus d'un an à un an et demie. C'est le 25 mars prochain que le studio Ephemeral Tattoo ouvrira ses portes, 111 North 5th Street à Brooklyn, pour proposer ces tatouages d'un nouveau genre. Une grande première. Ces tattoos offrent la possibilité à celles et ceux qui redoutent le caractère définitif du tatouage de sauter le pas sans avoir peur de regretter. L'encre a été développée après plus de six ans de recherche et de tests par des experts en génie chimique et des dermatologues. Fabriquée à partir de matériaux biocompatibles de qualité médicale, cette encre que l'on peut qualifier d'éphémère est éliminée naturellement par le corps au fil du temps jusqu'à disparaître complètement après 9 à 15 mois.