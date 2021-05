A Benghazi, la "passion" des motards pour montrer un autre visage de la Libye

"Le Benghazi Motorcycles Club compte 120 membres, tous des passionnés", s'enorgueillit son président, Ahmed al-Fitouri, du haut de sa silhouette massive, arborant des cheveux longs et une barbe fournie.

Le club a été fondé en 2014 à l'initiative d'une poignée d'amateurs au moment où la Libye connaissait sa seconde guerre civile, après celle de 2011.

Tandis que les combats y faisaient rage, les aficionados de grosses cylindrées n'hésitaient pas à se réunir en processions, bravant l'insécurité générale.

Pour M. Al-Fitouri, la moto est aussi un moyen de montrer sa ville sous un nouveau jour, d'apporter un semblant de normalité au quotidien dans un pays miné par les divisions et les violences.

"Nous avons été filmés par des chaînes françaises et britanniques et nous avons montré que tous les Libyens ne faisaient pas la guerre (...). Il y a ceux qui combattent et ceux qui ont une passion", résume-t-il.