A Beg-Meil, un village vacances à l'architecture bulles aux airs des Barbapapas

Un monde où tout est rond

Autour de la forme ronde, tout est pensé et conçu pour favoriser les échanges et le dialogue sur le site, situé à 400 m d'une immense plage de sable fin, surnommée parfois la caraïbe bretonne, en bordure d'un polder et éloigné des habitations.

Ainsi, dans l'immense réfectoire hémisphérique, les tables en forme d'escargots étaient impaires pour forcer les couples ou les familles de quatre à se retrouver avec d'autres personnes. Dans les maisonnettes, un panneau en forme de BD était accroché dans l'entrée. Pour connaître la suite de l'histoire, on était "obligé de frapper chez les voisins" pour "favoriser encore une fois la rencontre", explique Mme Gelot.

Au milieu des hortensias et des agapanthes, les vacanciers se promènent à côté d'une salle de spectacles en forme de baleine alors que de jeunes adolescents s'amusent dans un club en forme de diabolo.

"Avec toutes ces formes et ces couleurs, les enfants sont à l'aise ici. Cela donne un lieu enfantin", note Julien Brutinel, directeur adjoint, soulignant que les plus nombreux à venir sont les Parisiens et les Normands, ainsi que des Belges et des "sudistes".